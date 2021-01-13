На большей части Италии возобновляют работу музеи

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанса объявил в среду о частичном возобновлении работы музеев. По его словам, большинство других ограничений по коронавирусу должны быть продлены.

«Правительство намерено вновь открыть музеи, символические места культуры нашей страны», – сказал глава минздрава законодателям, чьи слова приводит The Guardian. По его словам, музеи откроют в менее инфицированных регионах в желтой зоне при соблюдении всех мер социального дистанцирования.

В Италии, где зарегистрировано почти 80 тыс. смертей от Covid-19, с ноября, когда были закрыты все музеи, действуют региональные антиковидные ограничения в зависимости от того, какие цветовые обозначения присвоены регионам.

Пять регионов с особенно высокими темпами распространения коронавируса в настоящее время находятся в оранжевой зоне, остальные 15 – в желтой.

Напомним, на всей территории Италии действует комендантский час. После рождественского карантина правительство отмечает снижение заболеваемости на большей части страны.

Рим, Наталья Петрова

Рим. Другие новости 13.01.21

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