Европейцам разрешили есть червей

В среду Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA) одобрило продажу, приготовление и применение личинок мучнистого червя в качестве пищи человека. По данным Reuters, это, наконец, открыло возможность кормить европейцев червями всеми возможными способами.

До сих пор эти черви, богатые белком, жиром и клетчаткой, использовались в Европейском Союзе только в качестве корма для животных. Сейчас ситуация меняется. Более того, это только начало небольшой пищевой революции в Союзе, обещает EFSA. Он обещает включить и других насекомых в меню в ближайшие годы.

«Мы уже получили ряд заявок на включение насекомых в качестве новых продуктов питания», – подтвердил агентству Reuters производитель пищевых продуктов Эрмолаос Верверис из Европейского продовольственного агентства. С 2018 года на стол чиновников должны были попасть 156 заявок на насекомых.

Но теперь, помимо европейской бюрократии, торговцам насекомыми придется преодолеть естественное сопротивление едоков со старого континента. И это может занять некоторое время, заключило Reuters.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 13.01.21

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