Франция ужесточает комендантский час

Во Франции в связи с тяжелой ситуацией с заболеваемостью ковидом ужесточается комендантский час: теперь на улицу без уважительной причины нельзя выходить после 6 вечера (до этого запрет действовал с 20:00). Это положение отменят не раньше чем через две недели. Общественный транспорт пока продолжит работу в нормальном режиме, позволено работать и магазинам, отмечает «Евроньюс».

«Ужесточение комендантского часа следует логике превентивных мер. Оно позволит нам соизмерять силы и постараться не допустить введения более суровых мер, к которым в прошлом году пришлось прибегать дважды», – сообщил премьер-министр Франции Жан Кастекс.

Отметим, что с конца декабря во Франции идет прививочная кампания – однако более 40 процентов населения, судя по социологическим опросам, с подозрением относятся к поставноке вакцины против ковида. Чтобы победить скепсис, в стране развернута агитационная кампания. Однако даже для тех, кто не против прививки, ее пока не хватает. Вакцинация охватвает группы риска – медицинских работников, лиц, старше 60 лет и имеющих хронические заболевания6 которые осложняют течение коронавирусной инфекции.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 15.01.21

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