У Венгрии закончилось терпение. Она хочет вакцины из Китая

Венгры устали ждать от ЕС вакцину от коронавируса. Ситуацию с закупкой препаратов и доставки их в страну они оценивают как скандально долгую. Поэтому Венгрия решила действовать самостоятельно и предварительно договорилась о покупке китайской вакцины Sinopharm.

«Мы практически достигли договоренности с китайской компанией Sinopharm о закупке их вакцин. Первая партия должна содержать до миллиона доз», – рассказал на брифинге для СМИ Гергей Гуляш, глава венгерского правительства.

Отметим, что власти Венгрии пока еще не разрешили использование китайской вакцины. И ее эффективность также до сих пор вызывает вопросы.

В листовке к вакцине упоминается, что это вещество может иметь 73 побочных эффекта. Помимо Китая, препарат от «Синофарма» используют в Бахрейне и в Объединенных Арабских Эмиратах.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в четверг, что США, Великобритания и Израиль ушли в плане вакцинации COVID-19 дальше, чем государства-члены Европейского союза. «Ограничения на распространение коронавируса не могут быть сняты из-за скандально медленных закупок вакцин Европейской комиссией», – заявил глава венгерской дипломатии.

Шийярто напомнил, что Брюссель обещал, что в начале 2021 года вакцинация будет запущена по всему Союзу с «огромной скоростью» и что можно будет постепенно снимать индивидуальные ограничения. «Это возмутительно, когда мы понимаем, что Европейская комиссия уже несколько месяцев критикует страны, включая Венгрию, за то, что они ищут вакцины из других источников», – добавил министр иностранных дел Венгрии.

Будапешт, Елена Васильева

Будапешт. Другие новости 15.01.21

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