В Германии медработники отказываются ставить вакцину от коронавируса

Около половины медицинских работников в Германии не хотят проходить вакцинацию. Опрос был проведен Немецкой междисциплинарной ассоциацией интенсивной терапии. Подобные результаты также применимы к медсестрам в местных домах престарелых, пишет еженедельник Focus. Примечательно, что известная клиника Шарите в Берлине тоже сталкивается с проблемой вакцинации.

«У нас он на пятьдесят процентов. Я очень недоволен этим. Я надеялся, что это будет сто процентов, потому что сиделки и врачи важны. Даже если они его не передадут», – сказал Андрей Трампуж, главный врач отделения иммунологии и септической хирургии.

Бриджит Харц-Янель, управляющая домом для престарелых в Мюнхене, сказала, что из 260 сотрудников вакцинировано чуть более 100 человек, остальные отказались. О подобном опыте сообщают многие медицинские учреждения и дома престарелых.

Среди основных причин нежелания медицинских работников проходить вакцинацию – опасения по поводу безопасности вакцины. Они указывают на то, что препарат был разработан слишком быстро, и неясно, какие неблагоприятные последствия он может иметь в долгосрочной перспективе. «Я не буду подопытной морской свинкой», – сказала одна из медсестер, которая отказалась назвать свое имя. Многие опасаются, что у них будут дети в будущем, на которых плохо скажется вакцина, пишет Focus.

Медицинские отказники говорят, что о вакцине известно слишком мало, чтобы ее можно было считать полностью безопасной. В качестве примера они упоминают, что вакцинация может усугубить хронические или долгосрочные заболевания, а также вызвать другие проблемы со здоровьем.

Глава Медицинской палаты земли Гессен Эдгар Пинковски призвал врачей и всех других медицинских работников пройти вакцинацию. «Мы ясно видим, что изоляция не имеет ожидаемого эффекта. Вакцинация – единственный способ защитить пациентов и самих себя от серьезных последствий вируса », – сказал он. Он заверил медицинских работников, что вакцина BioNTech не имеет значимых, острых и сомнительных побочных эффектов.

Федеральный министр здравоохранения Йенс Спан (ХДС) также сдерживает сопротивление медицинских работников. Он призвал всех сделать вакцину, потому что «вы несете ответственность за тех, о ком заботитесь».

Поэтому, по его словам, медицинские работники должны быть образованными, иметь достаточно прозрачную информацию. «Вакцинация безопасна. Аллергические реакции возникают быстро, в первый час. Возможная утомляемость в первые дни – не отдаленное последствие. Напротив, вирус имеет долгосрочные последствия, от которых люди могут восстанавливаться в течение месяцев, может быть, даже лет», – добавил он.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 18.01.21

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