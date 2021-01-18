Пилот British Airways пролежал в больнице с коронавирусом 243 дня

59-летний британский пилот гражданской авиации Николас Синотт пролежал в техасской больнице с вирусом Сovid-19 243 дня. Как сообщает газета The Times, мужчина может претендовать на звание самого долго пролежавшего в больнице больного коронавирусной инфекцией нового типа. Болезнь поразила все органы его тела.

В марте прошлого года Синотт был госпитализирован в больницу Мемориал Херманн в Хьюстоне и выписан незадолго до Рождества. В то время как в США люди с коронавирусом проводят в больнице около пяти дней, пилот пролежал там восемь месяцев. Он был госпитализирован из-за дыхательной недостаточности, поэтому его пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже его пришлось также подключить и к экстракорпоральному кровообращению.

Кардиолог Бисваджит Кар, лечивший его, рассказал: «Covid-19 поразил все органы его тела. Он работал пилотом до болезни, он был здоров, поэтому он смог все вынести и выжить, какой бы серьезной ситуация не была».

После выписки из больницы Николас Синотт рассказал, что ему также пришлось столкнуться с рядом психических проблем. «Это был трудный путь, но мы прошли его благодаря поддержке моей жены. Я думал о том, что снова встречусь с детьми».

Его 54-летняя жена Никола проводила с ним большую часть дня, что помогло ему выздороветь.

Другой врач из больницы Бинду Акканти добавил, что все еще возникает вопрос, выживет ли пациент из-за полиорганной недостаточности и огромного количества лекарств, которые он получал. По его словам, его жена тоже способствовала исцелению.

Синотт, который уже вернулся в Великобританию, надеется однажды вернуться в Хьюстон и посетить зоопарк, за которым он наблюдал каждый день из окна больничной палаты, а также поблагодарить всех ухаживавших за ним врачей.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 18.01.21

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