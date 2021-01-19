На работу и домой: парижане из-за комендантского часа даже не успевают делать покупки

Франция ужесточила общенациональный комендантский час с вечера субботы. За редким исключением людям не разрешается уходить из дома с шести вечера и до шести утра. Нарушения караются серьезными штрафами.

При этом, большинство французов работает как раз до шести вечера ионии решение властей вообще не понимают. Подробности – в материале чешского издания novinky.cz.

«Я вообще этого не понимаю, – рассказывает 40-летняя парижанка Эстер, юрист, воспитывающая восьмилетнего сына. Она из тех, кто обычно на работе до семи часов вечера. – Отныне мы будем на работе только до половины шестого, чтобы мы могли вернуться домой. Но это значит, что я возьму на себя домашние обязанности и вечером допишу то, что мне не хватало. И, конечно, мне это не нравится».

До работы она идет пешком тридцать-сорок минут, чтобы как можно меньше использовать метро. «Я все еще забочусь о своей матери и слежу за ней в пригороде. Я хочу как можно меньше подвергаться заражению. Сейчас на работе нас мало, около пятидесяти процентов. Но для меня важно пойти туда и побыть хоть с кем-нибудь», – рассказывает парижанка.

Французский указ вызвал волну среди людей и по поводу покупок. Некоторые магазины объявили, что откроются в 7 часов утра. «У меня нет времени на покупки после работы, я могу купить немного во время обеденного перерыва, но в остальном только на выходных», – говорит мне Эстер. В субботу и воскресенье будет риск переполнения, а ситуация может быть еще хуже.

Ей также также приходится перестраиваться, чтобы позаботиться о сыне. К счастью, во Франции, по словам Эстер, сохраняется доступность начальной и средней школы для всех детей. Ее Филипп ходит во второй класс, и его обычно забирает в 16.30 няня.

«Я понятия не имею, как бы я это все делала, если бы няни не было. Мне даже позвонили из агентства, чтобы узнать, смогу ли я сохранить контракт с няней как можно дольше, чтобы она не потеряла работу», – рассказывает парижанка.

«Мне нужно видеться с друзьями не реже двух раз в неделю. Итак, что у нас осталось? Может быть, мы встретимся в субботу или воскресенье, но максимум в четыре-половину пятого?», – смеется Эстер, добавляя, что это, конечно, лучше, чем полный локдаун, как это было весной прошлого года.

В половине седьмого Париж постепенно замирает. Магазины, аптеки, пекарни и бистро (продают еду только на вынос) закрыты. Хотя люди здесь, в 10-м округе Парижа, никуда не торопятся и их все еще много на улицах. Кто-то гуляет с собакой, кто-то ушел на пробежку, также можно увидеть семьи, возвращающиеся с прогулки. Не торопясь.

В более бедных кварталах, где семьи из нескольких семей (иногда из нескольких поколений) также живут в небольших квартирах, взаперти долго просто не протянуть. Точно так же не просидеть взаперти в знаменитых парижских мини-апартаментах (так называемые chambre de bonne), славящихся своим мини-размером от 10 до 20 квадратных метров. Люди из них привыкли много времени проводить на улице, и теперь им отказывают в праве на общественное пространство. Но идти им некуда – за нарушение взимается штраф в размере 135 евро.

Иначе обстоит дело в менее загруженных районах – например, в фешенебельном 6-м районе на другом берегу Сены, в районе метро Duroc и Sèvres – Babylone. На улице там никого не встретишь, кроме знаменитых парижских клошаров.

Не менее пустынно и в метро – в половину восьмого вечера уже можно наблюдать пустые платформы, пустые коридоры, пустые поезда метро.

Официально в комендантский час жилье покидать нельзя, но, конечно, есть исключения – работа или по состоянию здоровья, уход за близким человеком, сопровождение в школу. Вы должны предоставить так называемую «справку», если вас проверят представители полиции или мэрии.

По словам премьер-министра Жана Кастекса, смешение наступление комендантского часа с восьми вечера на шесть вечера – мера решающая. Причина очевидна: профилактика британских и южноафриканских вирусных мутаций. Хорошим примером для правительства был аналогичный запрет, введенный в восточной Франции, в департаментах, где число положительных результатов тестирования в начале января выросло и возникли опасения по поводу перегрузки системы здравоохранения.

По словам Кастекса, такая двухчасовая перемена значительно снизила вирулентность.

Однако отмена комендантского часа способствовала углублению депрессии среди людей. Ведь два часа означали, как минимум, возможность прогуляться после работы или совершить пробежку.

Комендантский час во Франции будет действовать в течение двух недель.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 19.01.21

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