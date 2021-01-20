Открытие Диснейленда в Париже перенесено на 2 апреля

Парижскйи Диснейленд снова перенес дату своего открытия для туристов. Закрытый с 30 октября, парк развлечений должен был открыться 13 февраля. «Но это невозможное решение с учетом нынешней ситуации со здоровьем в Европе», – говорится в официальном заявлении парка.

Парижский Диснейленд- главное частное туристическое направление в Европе, перенесло дату открытия на 2 апреля из-за кризиса в области здравоохранения, который продолжается в Европе, говорится в пресс-релизе, опубликованном в понедельник в официальном аккаунте в Twitter.

«Учитывая текущую ситуацию со здоровьем в Европе, парижский Диснейленд не откроется 13 февраля, как было объявлено ранее. Если позволят условия, мы снова откроем парижский Диснейленд 2 апреля 2021 года», – говорится в сообщении. Однако эта дата «может измениться» в зависимости от состояния здоровья в Европе и мире, предупреждает парк.

Парижский Диснейленд не работал с 13 марта по 15 июля, новое закрытие пришлось на 30 октября. Руководство не предусматривает возврата к нормальной деятельности (эквивалентной 2019 году) до 2022 года, сообщил источник в профсоюзе.

Париж, Елена Васильева

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