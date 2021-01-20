В Мадриде прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв прогремел в центре Мадрида. Как сообщает El Pais, это произошло около 15:00 по местному времени. В результате ЧП разрушены верхние этажи одного здания. Сообщается, по меньшей мере, о шестерых пострадавших. Наиболее вероятной причиной взрыва называют утечку газа, сообщает «Евроньюс».

Подробности инцидента выясняются. На месте работают полиция, спасатели, медики, пожарные.

Мадрид, Елена Васильева

Мадрид. Другие новости 20.01.21

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