Вакцина от коронавируса от AstraZeneca может оказаться бесполезной для пожилых людей

Вакцина AstraZeneca, возможность использования которой в странах ЕС будет обсуждаться Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) на следующей неделе, может оказаться бесполезной для использования среди пожилых людей.

Это допущение было сделано министром здравоохранения Франции Оливье Вераном. Он заявил, что препарат не прошел достаточных испытаний на пожилых людях.

«Возможно, EMA скажет нам, что вакцина не предназначена для пожилых людей», – сообщил Веран France Inter.

В этом случае Франции придется изменить свою стратегию вакцинации. Пятая республика с населением 67 миллионов заказала у этого производителя 44 миллиона доз.

Есть информация о том, что Италия также рассматривает возможность не вакцинировать препаратом AstraZeneca лиц старше 55 лет.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 21.01.21

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