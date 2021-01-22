Франция будет пускать к себе граждан из стран ЕС только с отрицательным ПЦР-тестом

Франция с воскресенья, 24 января, будет запрашивать отрицательный результат теста ПЦР не старее 72 часов с момента сдачи у путешественников из стран Европейского Союза. Об этом накануне вечером сообщил на саммите лидеров стран ЕС президент Пятой республики Эммануэль Макрон.

«Он объявил об обязанности предоставлять всем европейским путешественникам (за исключением так называемых основных поездок) теста ПЦР, проводимого не позднее 72 часов до вылета. От этого обязательства будут освобождены работники в приграничных зонах и служащие наземного транспорта», – заявили в Елисейском дворце после завершения виртуальной встречи.

Это решение является частью принятой Советом 13 октября рекомендации, направленной на «принятие ограничительных мер по охране здоровья, гарантирующих, при этом, надлежащее функционирование внутреннего рынка».

Во время видеоконференции лидеров стран ЕС, продолжавшейся более четырех, были рассмотрены различные аспекты борьбы с пандемией, поставки вакцин и другие вопросы. В результате обсуждений не было принято никакого четкого решения, но идея мероприятия состояла в том, чтобы попытаться лучше координировать свою деятельность перед лицом пандемии и ее вызовов, пишет газета «Фигаро».

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в четверг вечером, что «все второстепенные поездки должны быть решительно воспрещены». «Когда мы вводим комендантский час или ограниченияв странах, ненормально, что мы тут же задаем вопросы о перемещении людей из одной страны в другую страну в ЕС», – отметила Урсула фон дер Ляйен.

Столкнувшись с мутацией коронавируса, государства ЕС также заявили, что поставили себе цель вакцинировать 70% взрослого населения до лета, а 80% медицинских работников и лиц старше 80 лет – к марту, отмечает «Фигаро».

Париж, Александра Столицына

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