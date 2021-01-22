В Мадриде остановлена вакцинация медперсонала от коронавирусной инфекции

Мадридский регион объявил о временной приостановке введения вакцины против Covid-19 медицинским работникам. Как пишут испанские СМИ, причина состоит в том, что прививать медработников просто нечем – препараты, выделенные на них, закончились. В том, что вакцина закончилась, СМИ винят правительство Испании, которое не смогло грамотно спланировать поставки.

Отметим, что на сегодняшний день вакцинацию от короновирусной инфекции нового типа развернули 63 стран мира. Введено более 54 миллионов доз вакцины.

Но доступ к вакцинам очень неравномерен: в 12 странах концентрируется более 90% вводимых доз. Самый продвинутый в плане вакцинации – Израиль, ведь более четверти его населения уже получили хотя бы одну дозу из положенных двух.

Согласно отчету, опубликованному в четверг агентством AFP из официальных источников, пандемия унесла жизни более 2,075 миллиона человек во всем мире и было диагностировано более 96,8 миллиона случаев заражения.

Соединенные Штаты являются страной с наибольшим количеством смертей (409 667), за ними следуют Бразилия (214 147), Индия (152 869), Мексика (144 371) и Великобритания (93 290), сообщает газета «Фигаро».

Мадрид, Елена Васильева

Мадрид. Другие новости 22.01.21

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