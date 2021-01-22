В Германии с начала пандемии коронавирусной инфекции нового типа умерли 50 642 человека

В Германии с начала пандемии коронавирусной инфекции нового типа умерли 50 642 человека. Еще 859 летальных исхода добавились в статистику за минувшие сутки, сообщил Институт Роберта Коха.

По его данным, в четверг, 21 января, также было выявлено 17 862 новых подтвержденных инфицирований SARS-CoV-2.

Несмотря на предпринимаемые государством меры по сдерживанию распространения инфекции, статистика улучшается пока незначительно: так, в прошлую пятницу в Германии зарегистрировано 1113 смертей и 22 368 новых инфицированных, сообщает агентство DPA.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 22.01.21

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