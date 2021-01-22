Заболевшим Covid-19 британцам могут начать платить за самоизоляцию

Британские власти могут ввести выплаты гражданам за нахождение дома в случае, если их тест на коронавирус оказался положительным. Данная инициатива предложена в связи с тем, что многие жители Соединенного Королевства избегают сдачи анализов на Covid-19 или игнорируют правила самоизоляции, сообщает The Guardian.

Проект, подготовленный чиновниками, еще не одобрен властями. Документ предусматривает выплаты 500 фунтов стерлингов (685 долларов) за соблюдение самоизоляции.

Сейчас на финансовую поддержку в случае необходимости соблюдать карантинные меры могут рассчитывать только британцы с низким уровнем дохода.

Реализация проекта, если его поддержит парламент, обойдется кабмину в 2 млрд фунтов стерлингов в месяц.

Лондон, Наталья Петрова

Лондон. Другие новости 22.01.21

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