Новый британский штамм коронавируса может быть ещё и на 30 процентов смертоноснее

Ранние данные свидетельствуют о том, что новый штамм коронавируса, возникший в Великобритании, может быть примерно на 30% более смертоносным. Исследования уже показали, что он распространяется быстрее, чем первоначальный тип вируса, сообщает «Евроньюс».
Премьер-министр Борис Джонсон добавил: «Столь сильное давление на Национальную службу здравоохранения в значительной степени связано с влиянием этого нового штамма вируса. Я должен сообщить вам, что помимо более быстрого распространения, есть некоторые свидетельства того, что Новый штамм и более смертоносный».
Новый штамм был впервые обнаружен в графстве Кент в сентябре. С тех пор он стал доминирующей версией вируса в Англии и Северной Ирландии и распространился на более чем 50 других стран.
Несмотря на это, Джонсон подчеркнул, что используемые в стране вакцины от коронавируса «остаются эффективными в случае с новым штаммом».
Лондон, Елена Васильева
Лондон. Другие новости 22.01.21
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