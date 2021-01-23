Новый британский штамм коронавируса может быть ещё и на 30 процентов смертоноснее

Ранние данные свидетельствуют о том, что новый штамм коронавируса, возникший в Великобритании, может быть примерно на 30% более смертоносным. Исследования уже показали, что он распространяется быстрее, чем первоначальный тип вируса, сообщает «Евроньюс».

Премьер-министр Борис Джонсон добавил: «Столь сильное давление на Национальную службу здравоохранения в значительной степени связано с влиянием этого нового штамма вируса. Я должен сообщить вам, что помимо более быстрого распространения, есть некоторые свидетельства того, что Новый штамм и более смертоносный».

Новый штамм был впервые обнаружен в графстве Кент в сентябре. С тех пор он стал доминирующей версией вируса в Англии и Северной Ирландии и распространился на более чем 50 других стран.

Несмотря на это, Джонсон подчеркнул, что используемые в стране вакцины от коронавируса «остаются эффективными в случае с новым штаммом».

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 22.01.21

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