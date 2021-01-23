В Праге прошел митинг в поддержку Навального

Около двухсот человек собрались в субботу у посольства России в Праге, чтобы выразить протест против задержания лидера оппозиции Алексея Навального в Москве. На место пришла основном молодежь. За порядком следила полиция.

Как сообщает издание novinky.cz, к 11:00 к российскому консульству в Праге пришло около двухсот человек. Они принесли с собой плакаты на русском и английском языках. На них было написано, к примеру, «Свободу Навальному», «Мы хотим демократии, а не диктатуры» или «Довольно несправедливости». Слышалась русская популярная музыка. Молодые люди пели и размахивали российскими флагами.

Отмечается,что российское посольство для безопасности по периметру было огорожено железными барьерами. Митинг прошел без происшествий, задержаний не было.

Прага, Елена Васильева

Прага. Другие новости 23.01.21

Новый британский штамм коронавируса может быть ещё и на 30 процентов смертоноснее. / Заболевшим Covid-19 британцам могут начать платить за самоизоляцию. / В Италии угонщики вернули машину больной хозяйке. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»