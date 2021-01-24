Французские медики просят прекратить разговоры в общественном транспорте

Французская академия врачей опубликовала в пятницу руководство, в котором говорится, что люди должны «избегать разговоров или телефонных звонков» в метро, ​​в автобусах или везде в общественных местах, где социальная дистанция невозможна. По мнению экспертов, ковид распространяется в транспорте несмотря на маски: во время разговоров по телефону, к примеру, многие французы стягивают СИЗ с лица на подбородок, чтобы улучшить дикцию. Такое поведение может способствовать ухудшению ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией нового типа. Среди новых рекомендаций звучат также призывы соблюдать дистанцию между людьми не в полтора, а в два метра.

Другие французские эксперты призывают к более радикальным мерам – в частности, третьему локдауну. В больницах Франции сейчас больше пациентов с коронавирусной, чем было в октябре, когда президент Эммануэль Макрон ввел второй локдаун.

Пациенты с коронавирусом занимают больше половины коек в отделениях интенсивной терапии в стране.

Париж, Александра Столицына

Париж. Другие новости 24.01.21

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