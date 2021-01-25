Франция готовится к третьему локдауну – он случится в феврале

Франции, вероятно, придется объявить о третьем локдауне из-за распространения новых и более заразных мутаций коронавируса.

Как сообщает Reuters, об этом в воскресенье заявил главный советник французского правительства по вопросам здравоохранения Жан-Франсуа Дельфреасси. С середины ноября во Франции наблюдается наибольший рост числа людей, госпитализированных с Сovid-19, в том числе в отделения интенсивной терапии.

«Если мы не ужесточим ограничения, мы окажемся в чрезвычайно сложной ситуации в середине марта. Нам, вероятно, придется вновь все закрыть», – сообщил BFM TV Жан-Франсуа Дельфреасси. «Это критическая неделя, и политики должны решить», – добавил он, добавив, что правительство должно решать, будет ли это строгое закрытие, как прошлой весной, или более мягкий вариант, введенный властями в ноябре.

По словам эксперта, локдаун имеет смысл приурочить к предстоящим февральским школьным каникулам, которые будут продлены, как минимум, на неделю.

В Европе и во всем мире, между тем, растут опасения по поводу новых вирусных мутаций, которые, среди прочего, впервые появились в Великобритании и Южной Африке и которые, по мнению экспертов, значительно более заразны, чем оригинальный коронавирус.

На данный момент Франция ввела ночной комендантский час сроком не менее двух недель с 16 января с 18:00, чтобы замедлить распространение вируса. Однако среднее количество новых инфекций в день с тех пор увеличилось с 18 000 до более чем 20 000.

С субботы до сегодняшнего дня количество людей с Сovid-19 в больницах увеличилось на до 26 393 человек, количество пациентов в отделениях интенсивной терапии (ОИТ) увеличилось до 2965 человек. Reuters отмечает, что количество пациентов в больницах ОИТ – один из ключевых индикаторов того, как страна борется с болезнью.

В стране в минувшую субботу было зарегистрировано 18 436 новых подтвержденных случаев инфицирования, что примерно на 1,800 больше, чем неделю назад. В общей сложности с начала пандемии болезнь была подтверждена у более чем 3 миллионов французов. Общее количество смертей от коронавируса достигло 73 049 человек.

Париж, Александра Столицына

Париж. Другие новости 25.01.21

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