Германия начинает лечить коронавирус новыми экспериментальными препаратами

Германия стала первой страной в ЕС, которая начала использовать препараты на основе моноклональных антител для лечения COVID-19.

Осенью прошлого года тогдашний президент США Дональд Трамп прошел экспериментальное лечение препаратом такого типа от компании Regeneron. Германия закупила 200 000 доз этого типа лекарств на 400 миллионов евро, сообщил Sunday Bild am Sonntag министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

По словам Шпана, новые препараты призваны помочь предотвратить риск для пациентов на ранних стадиях заболевания. «Со следующей недели моноклональные антитела будут использоваться в Германии как первой стране ЕС. Сначала эксперимент пройдет в университетских клиниках», – отметил Шпан.

Хотя этот тип лекарств уже одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) для экстренного применения, в ЕС он еще не одобрен.

По данным немецкого еженедельника, министерство здравоохранения Германии обеспечило лекарства от двух американских компаний.

Моноклональные антитела производятся в лаборатории и предназначены для нейтрализации вируса путем атаки на четко определенную цель. По данным Министерства здравоохранения Германии, исследования показывают, что прием этих препаратов может помочь уменьшить количество вируса в организме, что положительно скажется на течении болезни.

В ближайшие недели лекарства будут постепенно предоставляться в специализированные больницы бесплатно.

Берлин, Александра Столицына

Берлин. Другие новости 25.01.21

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