Вакцинация не является гарантией того, что люди не передадут коронавирус другим

Вакцинация не является гарантией того, что люди не передадут коронавирус другим. Об этом сообщил профессор Джонатан Ван-Там, заместитель главы службы здравоохранения Англии в интервью The Daily Telegraph. Поэтому вакцинированные люди должны продолжать соблюдать предписанные ограничения.

Профессор Ван-Там напомнил, что до сих пор неизвестно, могут ли вакцинированные люди передавать вирус другим или нет. «Даже после того, как вы получили обе дозы вакцины, вы можете передать коронавирус кому-то другому, и распространение коронавируса будет продолжаться», – считает он.

По медика, если вакцинированные люди перестанут соблюдать меры предосторожности против коронавируса, потому что они уже защищены сами по себе, они могут подвергнуть опасности других людей, которые все еще ждут вакцины. «Так что независимо от того, вакцинированы мы или нет, мы должны пока продолжать следовать инструкциям», – подчеркнул он.

Предупреждение Ван-Тама прозвучало в то время, когда количество британцев, получивших первую дозу вакцины, превысило 5,8 миллиона человек.

Лондон, Александра Столицына

Лондон. Другие новости 26.01.21

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