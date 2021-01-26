Легендарный паб, в котором любил бывать Толкин, обанкротился спустя 455 лет существования

Знаменитый британский паб The Lamb and Flag закрывается в этом году после 455 лет существования. Заведение, входящее в состав Оксфордского университета, было любимым пристанищем не только для студентов, но и для известных писателей, включая Дж. Р. Р. Толкина.

Исторический паб окончательно закроется в конце января из-за неблагоприятной экономической ситуации, вызванной пандемией коронавируса, сообщает Reuters.

Впервые паб открылся в 1566 году, по нынешнему адресу в центре Оксфорда он работал с 1613 года. Заведение находится под управлением St. John's College, одного из 45 колледжей, входящих в Оксфордский университет.

Название «Агнец и флаг» относится к атрибутам святого Иоанна Крестителя, покровителя колледжа. Гости приходили в него, чтобы поговорить или почитать. Доходы от продажи шли на студенческие стипендии в течение последней четверти века.

«Результаты деятельности за последние 12 месяцев означают, что паб в настоящее время не является финансово жизнеспособным, – сказал казначей St. Стив Элстон Джона.

Новость о закрытии легендарной компании, пережившей эпидемию чумы, вызвала ажиотаж и в социальных сетях. «Лучший и самый дешевый паб в Оксфорде. Жалко, что он закрывается. Так много ночей и воспоминаний», – написал один из комментаторов.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 26.01.21

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