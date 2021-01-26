Центр Помпиду в Париже закрывается на 4 года

Центр Помпиду, знаменитый музей современного и современного искусства в Париже, спроектированный в семидесятых годах архитекторами Ренцо Пиано и Ричардом Роджерсом, закрывается на 4 года.

Как пишет газета «Фигаро», с 2023 по 2027 год в нем будут проведены масштабные работы по реконструкции. Решение об этом принял министр культуры Розелин Бачелот.

Согласно информации, опубликованной газетой Le Figaro, директор музея Серж Ласвиньес данное решение поддержал, пояснив, что здание обветшало и нуждается в ремонте.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 26.01.21

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