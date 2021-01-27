Словаков с сегодняшнего дня не пустят на работу без отрицательного теста на коронавирус

В Словакии закончилось еще одно общенациональное тестирование на коронавирус, и со среды жители страны не могут даже выходить на работу без подтверждения отрицательного результата теста.

Премьер-министр Игорь Матович объявил, что более 2,6 миллиона человек приняли участие в масштабной акции, 30 556 человек дали положительный результат.

По результатам комплексного тестирования антигенными тестами, лучшая ситуация по заболеваемости выявлена в районах Вельки-Кртиш на юге центральной Словакии, Тврдошин на севере страны и Свидник на северо-востоке Словакии. Напротив, хуже всего обстоят дела в районах Топольчаны, Левице и Глоговец на западе страны.

«Я вообще не хотел идти на тестирование, но со среды я бы не приступил к работе без отрицательного результата теста, поэтому мне пришлось принять участие в тестировании», – рассказал СМИ Игорь из района Карлова Вес в Братиславе.

Дети до 15 лет и пенсионеры старше 65 лет в тестировании не участвовали. С сегодняшнего дня без отрицательного теста люди не смогут попасть на работу, их не будут обслуживать в банках и в предприятиях, работающих в сфере услуг. Без теста человеку будет разрешено только пойти в ближайший продуктовый магазин, аптеку, посетить врача, позаботиться о близком человеке, который в этом нуждается, выгулять собаку на расстояние одного километра от дома, пойти сдать тест на ковид, посетить суд, похороны, свадьбу или крещение.

С 8 февраля правительство Словакии хочет запустить так называемый ковидного робота-систему, который будет определять, какие антипандемические меры будут применяться в отдельных районах. Тем временем полиция будет все больше контролировать передвижение людей. «Свободное передвижение будет обеспечено отрицательным результатом теста, а также документом, подтверждающим, что гражданин переболел коронавирусом», – заявили в Министерстве внутренних дел Словакии.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 27.01.21

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