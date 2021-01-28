Норвегия закрывает свои границы из-за коронавируса

Норвегия закрывает свои границы для иностранцев из-за коронавируса. С пятницы в страну смогут приезжать только ее жители, а всем остальным будет разрешено пересекать границу только в случае острой необходимости. Об этом сообщила на пресс-конференции в среду премьер-министр Норвегии Эрна Сольберг.

«С полуночи четверга Норвегия введет строжайшие правила въезда на свою территорию с 12 марта 2020 года, – сообщила Сольберг. – Граница будет закрыта для всех, кто не проживает в Норвегии».

Большинство людей, которые едут в Норвегию на работу, не смогут пересечь границу. Исключение будет сделано для пассажиров, работающих в сфере здравоохранения, а также, например, для водителей грузовиков.

По словам премьер-министра, цель меры – не допустить распространения новых мутаций коронавируса, более заразных, чем исходный вариант. Границы, предварительно, будут закрыты две недели. Затем правительство решать, открывать их или нет.

Однако, по словам Сольберга, въезд в страну, скорее всего, будет ограничен на более длительный срок.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Норвегии, население которой составляет около 5,4 миллиона человек, SARS-CoV-2 на сегодняшний был диагностирован примерно у 61 000 человек, умерло 556 человек.

С субботы рестораны, торговые центры и другие магазины в Осло и его окрестностях закрыты, за исключением тех, которые продают самые необходимые товары. Прекратились и организованные спортивные мероприятия.

Осло, Елена Васильева

Осло. Другие новости 27.01.21

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