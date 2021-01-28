Британцам теперь придется пояснять властям, зачем им надо выехать из страны

Жители Великобритании, желающие выехать из страны, теперь должны объяснять причины своего путешествия, заявила в среду министр внутренних дел Великобритании Прити Патель.

Объявляя о новых мерах по сокращению поездок в парламент, Патель уточнила, что новые правила предельно ясны, и люди должны понимать необходимость оставаться дома, если у них нет уважительной причины для отъезда.

«Мы введем новое требование, согласно которому люди, желающие путешествовать, должны сначала пояснить, почему им нужно куда-то ехать. Эта причина поездки будет проверена перевозчиками перед вылетом», – сказал Патель.

Она добавила, что правительство усилит меры по обеспечению соблюдения полицией ограничений на поездки из-за коронавируса, и любой, у кого будет обнаружено отсутствие уважительной причины для поездки, будет либо отправлен домой, либо оштрафован.

Ранее в среду премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство намерено помещать на 10-дневный карантин тех, кто приезжает по необходимости в Великобританию из стран с высоким уровнем риска. Для остальных – границы страны закрыты.

«Въезжающие будут обязаны изолироваться в течение десяти дней без исключения», – пояснила накануне Патель, добавив, что на следующей неделе Министерство здравоохранения и социальной защиты опубликует более подробную информацию о процессе карантина.

«Мы продолжим отказывать во въезде нерезидентам Великобритании из стран красного списка, на которые уже действует запрет на поездки в Великобританию», – уточнила Патель.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 28.01.21

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