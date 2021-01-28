Германия может запретить своим гражданам все ненужные поездки

Германия рассматривает дальнейшие ограничения на поездки и резкое сокращение воздушного сообщения из-за опасений по поводу новых мутаций коронавируса.

Министерство внутренних дел ведет переговоры с федеральным правительством о прекращении всех ненужных поездок.

«Угроза, создаваемая многочисленными вирусными мутациями, требует, чтобы мы также рассмотрели решительные меры и обсудили их в федеральном правительстве», – говорится в заявлении федерального министра внутренних дел Хорста Зеехофера. – Они включают значительно более строгий пограничный контроль, особенно на границах с зонами повышенного риска, но также сокращение авиасообщения с Германией почти до нуля, как в настоящее время делает Израиль для предотвращения распространения мутации вируса».

«Люди ожидают, что мы будем защищать их как можно лучше от резкого роста числа инфекций», – добавил чиновник.

По заявлению министерства, решение на национальном уровне может быть рассмотрено, если на уровне ЕС не будут приняты удовлетворительные меры.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 28.01.21

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