ЕС задумал заблокировать поставки вакцины в Великобританию

Евросоюз может заблокировать поставки в Великобританию вакцины от коронавируса из-за дефицита препарата. Об этом пишет газета The Independent со ссылкой на письмо главы Евросовета Шарля Мишеля руководителям Австрии, Чехии, Дании и Греции.

По сведениям издания, поводом для рассмотрения такого шага стала ситуация с вакциной компании AstraZeneca, которая сократила поставки вакцины в ЕС на 67% в первом квартале 2021 года, однако продолжает обеспечивать вакциной Великобританию.

В письме главы Евросовета говорится о рассмотрении срочных мер, в том числе заморозку экспорта вакцины от Pfizer и BioNTech, которая производится на заводе в Бельгии, хотя Лондон уже заказал 40 млн доз этой вакцины.

Мишель предложил этот вариант председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. В то же время, как отметил глава Евросовета, ЕС продолжит искать решение проблемы с поставками вакцины путем диалога с AstraZeneca.

По данным издания Politico, Брюссель уже согласовал механизм ограничения вывоза вакцины. Таможенные власти ЕС будут накладывать запрет на экспорт без соответствующего разрешения. Власти ЕС будут давать «добро» на поставки вакцины за пределы европейского сообщества при условии исполнения заказов внутри Евросоюза. Ожидается, что эта схема будет утверждена 29 января.

Ранее AstraZeneca заявила об отставании от графика производства вакцины на два месяца. При этом она заявила о готовности обеспечить вакциной Великобританию, но при этом отложила поставки препарата в ЕС. В компании это объяснили тем, что договор с Соединенным Королевством был заключен раньше, чем с Брюсселем.

Брюссель, Наталья Петрова

Брюссель. Другие новости 28.01.21

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