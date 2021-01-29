Употребление алкоголя может вызвать проблемы с сердцем – к примеру, привести к сбою сердечного ритма.

Согласно отчету, опубликованному в престижном медицинском журнале European Heart Journal, у людей, которые потребляли 12 г этанола в день (что эквивалентно примерно 120 мл вина, 330 мл пива или 40 мл крепкого алкоголя), на 16 процентов выше вероятность развития так называемая фибрилляция предсердий (проблемы с сердечным ритмом), чем у людей, которые, например, пьют регулярно чай.

Фибрилляция предсердий, которая обычно характеризуется нерегулярной и часто учащенной частотой сердечных сокращений, может вызывать головокружение и сердцебиение, также люди становятся более склонны к инсульту.

Как уже упоминалось, тестирование увеличивало риск фибрилляции предсердий с увеличением количества потребляемого алкоголя – на 16% для одного небольшого напитка в день, до 28% для двух стаканов алкоголя в день и до 47% для людей, которые выпивали более 4 стакана в день алкоголь.

Исследователи изучили взаимосвязь между здоровьем сердца и алкогольными привычками у 108 000 человек в возрасте от 24 до 97 лет, сравнив данные исследований в Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании и Италии, которые длились в общей сложности 14 лет.

Рената Шнабель, кардиолог и соавтор недавнего исследования в Университетском центре сердца и сосудов в Гамбурге-Эппендорфе, добавила, что в целом риск сбоя сердечного ритма у людей, которые регулярно употребляют небольшое количество алкоголя, относительно низок, всем следует помнить о возможных рисках.

«Одним из отрицательных моментов фибрилляции предсердий является то, что она протекает бессимптомно и может привести к другим более серьезным проблемам, таким как инсульт», – рассказала врач газете Independent.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 29.01.21

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