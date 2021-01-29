Полячкам окончательно запретили делать аборты

«За свободный выбор, против террора!" – под таким лозунгом тысячи людей вышли на улицы польских городов, чтобы выразить свой протест против запрета на аборты. Несколько человек задержаны.

Манифестации в стране не утихают второй день подряд – с тех пор, как вступило в силу решение Конституционного суда, не допускающее прерывание беременности даже при наличии пороков развития плода.

Отныне аборт в Польше можно сделать только в случае, если беременность представляет угрозу жизни и здоровью женщины, а также если она наступила в результате изнасилования и инцеста.

Основанием для её прерывания больше не считаются неизлечимые заболевания, будущая инвалидность и прочие нарушения развития плода. В то время как это являлось причиной для 98% всех легальных абортов в стране.

Варшава, Елена Васильева

Варшава. Другие новости 29.01.21

В Словакии женщина удерживала грабителя сексом до приезда полиции. / Португалия закрывает границу с Испанией. / ЕС задумал заблокировать поставки вакцины в Великобританию. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»