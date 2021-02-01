Венгры в пандемию стали больше пить

Венгры в эпоху пандемии стали больше пить. По данным исследования Национальной налоговой и таможенной службы (NAV), объёмы продаж спиртосодержащих напитков в стране в марте 2020-го выросли в полтора раза, по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

В целом, за прошлый год спрос на спиртное в Венгрии увеличился на 10%, отмечает агентство «Евроньюс».

Психологи утверждают, что причина – в неуверенности людей в завтрашнем дне, тревоге и стрессе, которые вызвала пандемия.

«Чтобы сохранить самообладание, мы применяем разные стратегии. Они делятся на две категории. Первая – это фокусирование на проблеме. То есть практичные люди ищут решение, разрабатывают план действий. Вторая стратегия – фокусирование на чувствах, когда люди пытаются бороться с негативными эмоциями и стрессом, например, при помощи юмора или алкоголя», – комментирует Анна Жофия Рац, венгерский психолог.

В России, по данным Минздрава, спрос на алкогольную продукцию вырос во время самоизоляции на 2-3%.

Учёные предупреждают: спиртное от COVID-19 не защищает, зато может ослабить иммунитет и даже снизить эффиктивность вакцины от коронавируса.

Будапешт, Елена Васильева

Будапешт. Другие новости 01.02.21

Италия формирует новое правительство. / В выходные в Европе прошла серия антиковидных акций протеста. / Употребление алкоголя может вызвать проблемы с сердцем. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»