Венгры в пандемию стали больше пить

Венгры в эпоху пандемии стали больше пить. По данным исследования Национальной налоговой и таможенной службы (NAV), объёмы продаж спиртосодержащих напитков в стране в марте 2020-го выросли в полтора раза, по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.
В целом, за прошлый год спрос на спиртное в Венгрии увеличился на 10%, отмечает агентство «Евроньюс».
Психологи утверждают, что причина – в неуверенности людей в завтрашнем дне, тревоге и стрессе, которые вызвала пандемия.
«Чтобы сохранить самообладание, мы применяем разные стратегии. Они делятся на две категории. Первая – это фокусирование на проблеме. То есть практичные люди ищут решение, разрабатывают план действий. Вторая стратегия – фокусирование на чувствах, когда люди пытаются бороться с негативными эмоциями и стрессом, например, при помощи юмора или алкоголя», – комментирует Анна Жофия Рац, венгерский психолог.
В России, по данным Минздрава, спрос на алкогольную продукцию вырос во время самоизоляции на 2-3%.
Учёные предупреждают: спиртное от COVID-19 не защищает, зато может ослабить иммунитет и даже снизить эффиктивность вакцины от коронавируса.
Будапешт, Елена Васильева
Будапешт. Другие новости 01.02.21
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