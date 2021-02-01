Елизавета II лично примет мировых лидеров в Букингемском дворце перед саммитом «большой семерки»

Королева Великобритании Елизавета II будет приветствовать нового президента США Джо Байдена и других мировых лидеров в Букингемском дворце перед саммитом «большой семерки» в июне текущего года.

Как сообщает газета Sunday Times, к Ее Величеству присоединятся принц Уэльский, герцогиня Корнуольская, а также герцог и герцогиня Кембриджские.

В Букингемском дворце отказались комментировать это сообщение. Но также известно, что Елизавета II и ее муж уже привились о коронавируса и, теоретически, хоть и входят в группу риска и соблюдают изоляцию в пандемию, но к лету смогут очно принять гостей саммита.

Великобритания объявила о планах провести первый почти за два года саммит G7 в июне в очном формате. Местом проведения выбран Корнуолл на юго-западе Англии. Премьер-министр Борис Джонсон надеется, что на этой встрече будет достигнут консенсус относительно того, что мировая экономика должна оправиться от пандемии COVID-19 на основе свободной торговли и устойчивого развития.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 01.02.21

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