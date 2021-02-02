В Париже Сена затопила несколько набережных

В Париже начал повышаться уровень воды в Сене. На большую часть реки в районе Иль-де-Франс распространяется желтый уровень тревоги, вода поднялась до отметки в 4,15 метра в среднем и в Париже – от 4,24 метра.

Повышение уровня воды привело к закрытию нескольких участков набережной Сены в столице. «Этот уровень соответствует риску затопления или быстрого подъема уровня воды, не причиняющего значительного ущерба, но требующего особой бдительности в случае сезонных и/или подверженных воздействию мероприятий», – сообщает мэрия Парижа на своей официальном сайте.

По заявлению мэрии Парижа, это повышение уровня воды связано с «распространением паводковой волны, исходящей, в частности, с Марны, а также с чередой активных наводнений в конце прошлой недели». По прогнозу, подъем воды в Сене продолжится в ближайшие дни до уровней 4,50 метра в Париже.

Отмечается, что данные показатели хоть и повышены, но не критично. Во время «наводнения века» 1910 года уровень Сены поднялся до 8,62 метра- пик пришелся на 28 января. 3 июня 2016 года река пересекла отметку 6,10 метра, а 29 января 2018 года вода поднималась до 5,88 метра. Почти 1500 человек тогда были вынуждены покинуть свои дома по соображениям безопасности.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 02.02.21

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