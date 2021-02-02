Немцы помогли своему президенту дать имя лисе-соседке

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер дал имя лисе, которая живет в саду в его берлинской резиденции. Рыжий зверь теперь зовется Тео – в честь первого федерального президента Теодора Хойса, сообщил президент в Instagram.

Месяц назад Штайнмайер призвал людей помочь ему найти имя лисе, которая регулярно появляется в садах замка Бельвю.

Впоследствии под постом в Instagram появилось 10 000 предложений, люди также присылали другие имена по электронной и обычной почте.

Чаще всего звучало предложение назвать лису в честь одного из немецких политиков – нынешних или бывших. Помимо первого президента Хойса, лису также предлагали наречь в честь бывшего канцлера Вилли Брандта или нынешнего премьер-министра Ангелы Меркель.

Некоторые пользователи даже предположили, что сам Штайнмайер может стать крестным отцом лисы, а она станет, соответственно, Вальтером или Стейни.

«Вы, наверное, можете себе представить, как было непросто выбрать одно имя, – написал президент в Instagram. – Но мне особенно понравилось Тео».

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 02.02.21

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