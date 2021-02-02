В Германии открыли первое СИЗО для отказников от коронавирусного карантина

В Германии появился первый следственный изолятор для отказников от коронавирусного карантина.

Тот, кто откажется от предписанной изоляции в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, попадет в специальный следственный изолятор, пишет еженедельник Focus.

В понедельник федеральная земля открыла первое такое заведение. Оно расположено в заброшенной тюрьме для несовершеннолетних Мольцфельде в Ноймюнстере. Немецкий закон о борьбе с инфекционными заболеваниями позволяет задерживать людей, отказывающихся от карантина, но последнее слово остается за судом.

Кандидат на размещение в этом учреждении должен быть пойман не соблюдающим карантин, и, в то же время, делающим это публично и явно. Нарушение должно быть четко доказано, после чего должен последовать официальный призыв полиции не покидать рассматриваемую домашнюю изоляцию. Если и это не сработает, суд примет решение о задержании и принудительной изоляции.

Неизвестно, сколько в стране сейчас противников карантина. Однако немецкая радиостанция Deutschlandfunk заявила, что власти уже зарегистрировали несколько заявлений о принудительном помещении в карантинную камеру. Однако те, кому грозила такая изоляция, в конце концов решили соблюдать условия внутреннего карантина, безе переселения в бывшую тюрьму.

Шлезвиг-Гольштейн выделил пока шесть камер для нарушителей. Тем, кто будет вынужден остаться здесь, не разрешат покинуть учреждение в период изоляции. Однако, в отличие от обычных осужденных, они могут принести с собой мобильный телефон или ноутбук.

Известно, что аналогичное СИЗО намерена организовать и Саксония.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 02.02.21

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