Еще одна живописная деревня в Италии продает дома за 1 евро

В итальянской деревне Биккари продают дома за евро. Она не первая в стране – многие города уже реализуют подобную модель. Однако Биккари, расположенный в Апулии, имеет хорошее преимущество – его недвижимость, зачастую, не требует ремонта и практически готова к заселению. Конечно, они стоят не один евро, но вполне доступно по европейскимЦены на большинство жилых домов колеблются от 10 до 13 тысяч евро (от 260 до 338 тысяч крон).

Мотивация продать дом в Биккари такая же, как и в любом другом месте – сокращение населения. «Здесь едва ли проживает 2000 человек», – рассказал мэр Джанфилиппо Миньогна CNN, добавив, что в прошлом многие люди уезжали на работу в более крупные города или за границу, часто в США. «Депопуляция – это как открытая рана, постоянное явление», – комментирует он ситуацию, с которой столкнулись многие итальянские общины.

Теперь мэр хочет снова заполнить пустующие дома, чтобы улицы ожили. Говорят, что его обременяют, когда он видит, в хорошем состоянии одинокие и заброшенные здания. Около сотни из них свободны и ждут новых владельцев. Некоторые из них готовы к заселению сразу, другие требуют ремонта, и они традиционно продаются за евро при условии, что будущие владельцы их отремонтируют.

Муниципалитет Биккари скоро запустит веб-сайт, где желающие смогут выбрать, какой дом им подходит. А пока они могут связаться напрямую с мэром.

CNN сообщает, что Биккари расположен в относительно прибыльном месте на границе трех итальянских регионов. Сама деревня находится в Апулии и граничит с Кампанией и регионом Молизе. Деревня расположена в холмистой местности, примерно в часе езды на машине от Адриатики.

«Мы – маленький кусочек рая, идеально подходящий для начала неспешного туризма. «Свежий горный воздух и окружающий пейзаж предлагают детоксикацию и возможность отключиться от хаоса и шума города», – объясняет мэр.

Однако поселок покорит потенциальных соискателей не только своим расположением, но и внешним видом – он полон живописных узких улочек, типичных для подобных итальянских городков.

Рим, новый День, Елена Васильева

Рим. Другие новости 02.02.21

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