В Амстердаме закроют знаменитый квартал красных фонарей

Власти Амстердама решили закрыть квартал красных фонарей. Бордели и секс-шопы переедут на окраину города, но куда именно, пока неизвестно. Об этом пишет The Guardian.

Предложение мэра Амстердама Фемке Халсемы о закрытии прославившегося на весь мир квартала красных фонарей поддержал муниципальный совет города. Ранее бургомистр заявляла о планах перезагрузить имидж города, чтобы прекратить ассоциации с секс-приключениями и свободной продажей каннабиса.

Район красных фонарей расположен в исторической части Амстердама Де Валлен. Секс-работницы в витринах заведений стали мировой достопримечательностью. Однако, по мнению Халсемы, окна борделей должны быть закрыты, поскольку женщинам оказывают нежелательное внимание и оскорбляют их.

Мэр полагает, что закрытие квартала красных фонарей поможет привлечь больше туристов в город и сделать общественное пространство более доступным.

Власти Амстердама планируют создать «эротический центр» вдали от центра города. Его местонахождение еще предстоит определить. В специально построенный центр предложат переехать секс-работницам из района красных фонарей.

Между тем, согласно данным опроса, проведенного «профсоюзом» Red Light United, 90% сотрудниц борделей хотели бы остаться в Де Валлене, поскольку там всегда есть клиенты.

Напомним, год назад власти столицы Нидерландов запретили туристические экскурсии по кварталу красных фонарей, чтобы защитить права работников секс-индустрии и снизить нагрузку на район.

Амстердам, Наталья Петрова

Амстердам. Другие новости 03.02.21

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