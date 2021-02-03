Похоронная служба забыла вывести труп, и он два месяца пролежал в закрытой квартире

Венские похоронные службы «забыли» тело мужчины в его квартире, оставив его на смертном одре более чем на два месяца. Соня Вихт, пресс-секретарь муниципалитета, подтвердила AFP во вторник, что тело умершего не было доставлено в морг в соответствии с обычной процедурой.

11 ноября 2020 года одна из жительниц Вены, которая ухаживала за своим пожилым соседом, у которого не было родных, зато было много проблем со здоровьем, нашла своего подопечного мертвым. Затем она позвонила в полицию и передала стражам порядка ключи от дома скончавшегося, сообщила женщина телеканалу ORF.

Она думала, что этого человека давно похоронили, но, сопровождая нотариуса, который искал на месте возможное завещание, она обнаружила, что ее мертвый сосед все еще лежит на своей кровати 27 января 2021 года. «Это неудачное стечение обстоятельств и проблема взаимодействия между командой, которая засвидетельствовала смерть, и распорядителями похорон, – сказал Николаус Зальцер, директор городского центра гигиены. Он начал внутреннее расследование и уточнил, что ране с такими случаями никогда не сталкивался.

Агентство AFP сообщило, что распорядители муниципальных похорон уточнили, что «еще не назначили дату похорон». « Мы все еще пытаемся выяснить, есть ли какая-нибудь семья, которая хотела бы их организовать», – сказал представитель Флориан Кеуш.

Если поиски останутся безуспешными, мужчина будет похоронен за счет города.

Вена, Елена Васильева

Вена. Другие новости 03.02.21

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