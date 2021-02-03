Пожилых шведов пока не будут прививать вакциной от AstraZeneca

Агентство общественного здравоохранения Швеции сообщает, что вакцина от короны AstraZeneca не рекомендована людям старше 65 лет.
Напомним, что на прошлой неделе вакцина AstraZeneca была одобрена для использования в ЕС. Однако в Германии использование этой вакцины не рекомендуется для людей старше 65, поскольку недостаточно данных о том, насколько она эффективна для лиц старшей возрастной группы.
Теперь и Швеция пошла по пути Германии. Шведское агентство общественного здравоохранения рекомендует, чтобы вакцина AstraZeneca «в первую очередь предлагалась жителям Швеции в возрасте от 18 до 64 лет», сообщает портал «Новости Швеции». Вместо этого, людям старшей возрастной группы следует в первую очередь предлагать вакцины Pfizer/Biontech и Moderna.
Дополнительные данные об эффективности применения вакцины AstraZeneca пожилым людям ожидаются весной. По данным шведского Агентства общественного здравоохранения, в американском исследовании фазы 3, которое пока лишь собираются представить, будет достаточно много испытателей старшего возраста. Только после этого рекомендации о том, кому следует принимать вакцину AstraZeneca, могут измениться.
Стокгольм, Елена Васильева
Стокгольм. Другие новости 03.02.21
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