Антитела к коронавирусу живут в организме до 6 месяцев

Крупное британское исследование, посвященное коронавирусным инфекциям в реальной жизни, подтверждает то, что показали лабораторные эксперименты: большинство людей сохраняют некоторые антитела к вирусу в течение как минимум шести месяцев после выздоровления.

Исследование, в котором участвовали 20000 человек, а также их взрослые дети и внуки, также показывает, что 8,8% населения Великобритании были инфицированы коронавирусом к декабрю, но почти вдвое больше чернокожих, 16,3%, имели доказательства предыдущей инфекции, сообщает CNN.

В исследовании UK Biobank, биомедицинской базы данных и исследовательской группы, измерялись уровни предшествующей инфекции в различных группах населения по всей Великобритании с конца мая до начала декабря. Оно показало, что 99% участников, которые ранее давали положительный результат на Covid-19, сохраняли антитела в течение трех месяцев после заражения, а у 88% они находились в течение шести месяцев.

«Хотя мы не можем с уверенностью сказать, как это связано с иммунитетом, результаты показывают, что люди могут быть защищены от последующей инфекции в течение как минимум шести месяцев после естественного заражения. Более продолжительное наблюдение позволит нам определить, как долго, вероятно, продлится такая защита», – заявила во вторник на брифинге главный научный сотрудник британского биобанка Наоми Аллен.

Антитела были обнаружены у большего количества молодых людей по сравнению с участниками старшего возраста. Исследователи заявили, что у 13,5% участников моложе 30 лет были обнаружены антитела, зато у лиц старше 70 лет антитела нашлись только у 6,7% участников. Кроме того, выяснилось, что у 16,3% чернокожих добровольцев в исследовании имелись антитела к вирусу, по сравнению с 8,5% участниками из белых и 7,5% участниками китайской национальности.

Рори Коллинз, глава Департамента здравоохранения Наффилда в Оксфордском университете, заявил во вторник, что люди, которые ранее были инфицированы, все равно должны проявлять осторожность и соблюдать правила социального дистанцирования.

«Мы не можем быть уверены, что антитела обеспечивают полную защиту», – сказал Коллинз, добавив, что ученые до сих пор не знают, могут ли ранее инфицированные люди переносить и передавать вирус.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 03.02.21

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