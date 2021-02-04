В США коронавирус активнее всего разносят люди в возрасте от 20 до 49 лет

Крупнейшими распространителями коронавируса в США являются взрослые в возрасте от 20 до 49 лет, и усилия по контролю за распространением, включая вакцинацию, должны быть сосредоточены именно на этой возрастной группе. Такой вывод сделан в США на основе исследований распространения коронавирусной инфекции нового типа, сообщает CNN.

Согласно полученным данным, на детей и пожилых людей приходится очень небольшой процент разноса инфекции, в связи с этим повторное открытие школ не должно существенно осложнить эпидситуацию, если только все время держать на контроле передачу ковида среди молодых людей.

Выводы о том, кто передает инфекцию чаще, были сделаны на основании анализа местоположений сотовых телефонов и охватывало более 10 миллионов человек.

Результаты таковы: на взрослых в возрасте от 20 до 49 лет приходилось около 72,2% случаев заражения Covid-19 после открытия школ в октябре. Менее 5% инфекций приходилось на детей и менее 10% – на подростков.

Таким образом, взрослые в возрасте от 35 до 49 лет являются самой большой группой, влияющей на развитие пандемии – на эту группу приходилось 41% новых случаев передачи до середины августа по сравнению с 35% взрослых в возрасте от 20 до 34 лет.

Согласно исследованию, меры сдерживания, такие как программы массовой вакцинации, нацеленные на эту возрастную группу, «могут поставить под контроль возобновляющуюся эпидемию Covid-19 и предотвратить новые летальные исходы».

Лас-Вегас, Елена Васильева

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