Тироль будет изолирован от остального мира из-за опасной мутации ковида

Австрийская федеральная земля Тироль должна быть на месяц полностью изолирована от остального мира. Об этом в среду сообщила вирусолог и советник правительства Австрии из Университета Инсбрука Дороти фон Лаер. Ело в том, что в Тироле распространяется так называемая южноафриканская мутация коронавируса. По данным Die Presse, министерство здравоохранения Австрии уже изучает способы ограничения передвижения.

По словам фон Лаер, если не действовать быстро, то вполне может случиться так называемый «второй Ишгль». Напомнм, что весной прошлого года тирольский горнолыжный курорт Ишгль стал одной из главных точек распространения коронавируса в Европе. Там заразились многие местные жители и туристы, которые впоследствии распространили болезнь по другим европейским странам. Правительство штата Тироль и федеральное правительство Австрии впоследствии столкнулись с резкой критикой из-за медленной реакции на распространение коронавируса в Ишгле и других горнолыжных курортах.

По данным агентства APA, Тироль сейчас является одним из основных европейских центров вспышки южноафриканской мутации вируса SARS-CoV-2, который, как и британский или бразильский, более заразен, чем первоначальный вариант. Вирусолог фон Лаер сообщила газете Der Standard, что в Тироле южноафриканский вариант уже составляет в массе выявляемости десять процентов случаев. По ее словам, здесь появились даже два подварианта мутации, первоначально обнаруженной в Южной Африке.

Фон Лаер утверждает, что теперь необходимо действовать быстро и изолировать Тироль на месяц от остальной Австрии и зарубежья. Напомним, что Тироль граничит с Германией, Швейцарией и Италией. Министерство здравоохранения Австрии также обеспокоено развитием событий в регионе. По сообщению газеты Die Presse, все решения будут приняты в ближайшее время.

Вена, Елена Васильева

Вена. Другие новости 04.02.21

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