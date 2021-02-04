Число погибших от коронавируса в Испании превысило 60 тысяч

Мадрид, Февраль 04 (Новый День, Елена Васильева) –Испании зарегистрировано более 60000 смертей от коронавируса во время пандемии. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны. Общее число заболевших составляет не менее 2 883 465 человек.
Поскольку страна продолжает бороться с пандемией, министр здравоохранения Испании Каролина Дариас объявила в среду, что в феврале страна получит чуть более 1,8 миллиона доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.
Минздрав также объявил, что почти полмиллиона человек получили обе дозы вакцины от коронавируса.
Отметим также, что в минувшую среду и стране басков было зарегистрировано еще 565 смертей в связи с коронавирусной инфекцией.
Европа. Другие новости 04.02.21
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