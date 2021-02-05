В Румынии во время крещения утонул новорожденный

В Румынии во время православного обряда крещения утонул шестинедельный ребенок. Десятки тысяч людей в связи с трагедией уже подписали онлайн-петицию об изменении «жестоких» литургических правил. Однако консервативная часть православной церкви отвергает все обвинения, сообщает агентство AFP.

Новорожденный скончался в понедельник в больнице, куда его доставили с остановкой сердца из церкви в северо-восточном городе Сучава. Последующее вскрытие показало, что у девочки была вода в легких. Священнику, проводившему обряд, предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве.

К четвергу 56 000 человек подписали онлайн-петицию об изменении этого «ненужного и абсурдного» ритуала, в котором ребенка трижды погружают в купель со святой водой. Многие пользователи социальных сетей критикуют церковь за то, что она до сих пор проводит этот «жестокий» ритуал.

AFP напоминает, что в прошлом в Румынии уже было несколько такого рода инцидентов. По сообщениям средств массовой информации, в последние годы против этого ритуала было выдвинуто несколько общественных инициатив.

Представитель Румынской православной церкви Василе Банеску сказал, что священники должны поливать ребенку только лоб при крещении, чтобы избежать подобных трагедий. Однако архиепископ Феодосий, лидер консервативной части Церкви, исключил любые изменения в ритуале крещения. «Этот канон действует тысячу лет, поэтому мы не будем его менять. Мы не дадим себя запугать», – сообщил он Antena 3.

Бухарест, Елена Васильева

Бухарест. Другие новости 05.02.21

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