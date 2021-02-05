Немцы оказались оптимистами – социследование

Большинство немцев считают, что пандемия коронавируса никак не изменила их жизнь. Об этом говорится в социсследовании, проводившемся среди граждан страны исследовательским центром PEW.

Для сравнения, 74% американцев говорят, что пандемия в значительной степени или в значительной степени влияет на их повседневную жизнь, по сравнению с 67% в июне, как показал опрос 4000 взрослых в США, Германии, Франции и Великобритании.

Большинство во Франции и Великобритании также сообщили, что на их жизнь, как минимум, изрядно повлиял Covid-19.

«Только в Германии менее половины опрошенных говорят, что коронавирус изменил их жизнь, а 52% говорят, что их жизнь не сильно изменилась или не изменилась совсем», -сообщают в PEW.

Опрос также показал, что немцы в подавляющем большинстве одобряют то, как их страна справляется с пандемией, при этом 77% оценивают все происходящее как «хорошо». Во Франции 54% опрошенных одобряют происходящее в своей стране в связи с ковидом, а в Великобритании – 48%.

В США 41% американцев одобряет то, как страна справляется с пандемией коронавируса. На простой вопрос о том, плохо ли справляется страна или хорошо, 58% опрошенных выбрали категорию «плохо».

«В США 67% идеологических правых считают, что американцы хорошо справились с COVID-19, в то время как только 13% идеологических левых говорят то же самое – разница в 54 балла», – сообщают в PEW. Опрос проводился в декабре.

CNN сообщает, что жители всех вышеперечисленных четырех стран с оптимизмом смотрят в будущее. В США 67% считают, что страна справится с будущими кризисами. В Германии так считают 77% опрошенных, в Великобритании – 68%, во Франции – 60%.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 05.02.21

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