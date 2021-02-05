Шведским школьникам расскажут больше о сексе, ЛГБТ, порно и гендерном равенстве

Правительство Швеции считает, что в стране назрела острая необходимость изменения программы полового воспитания школьников. В связи с это предмет поменяет своё название с «Секс и сожительство» на «Сексуальность, согласие и отношения».

Когда несколько лет назад Шведская школьная инспекция изучила преподавание темы секса и сожительства в школах, был сделан вывод, что многие учителя не обладают достаточными знаниями по этому предмету. Обучение было сосредоточено больше на знаниях, чем на нормах и ценностях.

В прошлом году было принято решение, что учителя начальных школ должны пройти подготовку по вопросам сексуальности, сообщает портал Новости Швеции.

Сейчас программа полового воспитания в школах меняется. Новое содержание предмета вступит в силу осенью 2022 года. Больше, чем раньше, внимание будет уделяться физической неприкосновенности и согласию. Подростков будут учить тому, как сексуальные нормы влияют на людей. Насилие и угнетение, связанные с честью семьи, также станут важной темой обучения.

«Мы чётко заметили, когда общались с подростками в школах, что они требуют гораздо больше откровенных разговоров о гендерном равенстве, о ЛГБТ, порно, сексе, об их телах и отношениях. И теперь, наконец, в этой новой учебной программе появился шанс, что студенты получат ту информацию, которую всегда хотели узнать. Я убеждён, что многие студенты будут очень довольны этими изменениями в половом воспитании», – говорит Ханс Линде, председатель Шведской ассоциации сексуального просвещения.

Стокгольм, Елена Васильева

Стокгольм. Другие новости 05.02.21

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