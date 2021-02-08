Во Франции коронавирусную вспышку изучают по сточным водам

Отслеживать распространение COVID-19 можно не только по статистическим данным ПЦР-тестирования. Геном коронавируса обнаруживают и в фекалиях инфицированных, так что сточные воды становятся важным источником данных об эпидемической ситуации. В этом уверены в администрации водоочистных сооружений во французском городе Пьер-Бенит недалеко от Лиона. Здесь регулярно берут пробы сточных вод для количественного анализа наличия генома коронавируса, сообщает «Евроньюс».

150 водоочистных комплексов участвуют в национальной программе исследований. Это должно помочь отслеживать развитие пандемии и, возможно, даже предсказывать вспышки COVID-19.

По словам экспертов, на основании данных о заражении сточных вод коронавирусом можно на неделю раньше увидеть рост или спад числа инфицированных в том или ином регионе. В этом году образцы из сточных вод во Франции проверяют на наличие новых штаммов коронавируса, – рассказал вирусолог Венсан Марешаль.

«В водах региона Иль-де-Франс/Париж в начале января так называемый «британский вариант» не присутствовал или, по крайней мере, не был обнаружен. Теперь, в последние несколько дней или недель, доля новых разновидностей инфекции растет. Сегодня от 25 до 35% штаммов, выявляемых в сточных водах, имеют специфические мутации», пояснил эксперт.

Похожие программы наблюдения за коронавирусом в сточных водах действуют и в других странах Европы, в частности, в Нидерландах, Италии, Испании, Швейцарии и Люксембурге. В Барселоне, Милане и Турине по анализам из канализации учёные видели начало эпидемии ещё до того, как там были официально зарегистрированы первые случаи заражения.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 05.02.21

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