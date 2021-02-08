На Европу обрушились снегопады и ледяные дожди с похолоданием

Мощные снегопады и ледяные дожди обрушились на север Германии. Скорость ветра достигает 80 км/ч. Закрыты многие автотрассы, минувшей ночью на дорогах произошло более 220 аварий, при этом серьёзно пострадали 28 человек, сообщает Евроньюс». Власти призывают граждан без необходимости не выходить из дома и, тем более, не садиться за руль. В Мюнстере из-за огромного количества снега полностью остановлен общественный транспорт, не могут проехать даже машины спасательных служб.

«Термин 'катастрофа' вполне уместен. Ситуация на дорогах хуже, чем я когда-либо видел. Под снежными наносами – голый лёд. Мы даже не представляем, с чего начать, и чем это всё закончится. Машины встают на уклонах, на парковках, посреди перекрёстков и не могут дальше двигаться, даже с зимней резиной», – и рассказал «Евроньюс» Килиан Нордбак, представитель службы аварийной помощи ADAC (Общенемецкого автомобильного клуба).

Во власти стихии оказались и соседние Нидерланды. Железнодорожное сообщение с Германией полностью прервано. Страну завалило снегом настолько, что правительство отменило еженедельную встречу на тему коронавируса и вместо этого обсуждает экстренные меры по поддержанию транспортного сообщения.

Во Франции на этом фоне не прекращаются наводнения, охватившие несколько регионов по всей стране. В Париже набережные Сены затоплены уже пятый день. На юго-западе из берегов вышли Гаронна и Шаранта, при этом вода не прекращает прибывать: по словам метеорологов, паводок пойдёт на спад только в середине недели.

Из Чехии сообщают об обильных снегопадах и похолодании – непогода должна покинуть регион не ранее, чем к концу недели.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 08.02.21

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