В пандемию поляки стали очень много пить

Потребление алкоголя в Польше за последний год резко возросло. В прошлом году поляки потратили 40 миллиардов злотых на пиво, вино и крепкие спиртные напитки. Это рекордный рост на 7 процентов в годовом исчислении. Кроме того, заметна увеличившаяся склонность к дистиллятам. В воскресенье об этом рассказал канал TVN24, ссылаясь на опрос агентства Nielsen.

«Люди остаются изолированными с момента начала пандемии. Их общественная жизнь сведена к минимуму, они не могут посещать кинотеатры, театры или рестораны, поэтому они тянутся алкоголю, сидя дома», – рассказала Дарья Сухацкая из ассоциации борьбы с алкоголизмом Monar.

В то время как потребление вина в Польше увеличилось на 8 процентов в прошлом году, интерес к виски вырос на 15 процентов, а продажи джина выросли на 26 процентов в годовом исчислении. «Внезапное переключение на крепкий алкоголь очень опасно, и его воздействие на здоровье человека чрезвычайно разрушительно», – предупредил Ян Ходкевич из Лодзинского центра профилактики и лечения наркомании.

200-300 грамм вина или 50 грамм водки – это не такая уж проблема. Но если человек будет употреблять столько или больше алкоголя каждый день в течение нескольких месяцев, как это делают сейчас все больше поляков, – это станет серьезной проблемой для общества, предупреждает телеканал TVN24.

Варшава, Елена Васильева

Варшава. Другие новости 08.02.21

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