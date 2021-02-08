Итальянцев выпустили с карантина: толпы людей кинулись в рестораны и по магазинам

В Италии с выходных снова правит «сладкая жизнь»: впервые за многие недели строгих мер по борьбе с коронавирусом снова открылись рестораны, бары и кафе. Хотя время работы гастрономических заведений ограничено, владельцы радуются. Итальянцы брали пабы и рестораны штурмом – мест на всех не хватало да и успевать необходимо до 18.00, потом весь общепит закрывается. Итальянцы устроили ажиотаж не только в ресторанах и кафе – после длительной изоляции они бросились на улицы гулять, ходить по магазинам, выпивать на открытом воздухе. О толпах на улицах сообщали журналисты из Милана, Флоренции, Турина, Рима и многих других городов.

В Неаполе люди гуляли на пляжах и набережных. На Сицилии многие воспользовались температурой около 28 градусов выше ноля и устремились купаться.

Чтоб успеть принять всех желающих владельцы общепита и питейных заведений заведений Италии просят продлить им время работы – это поможет наверстать хотя ы часть убытков, понесенных во время локдаунов.

Но органы здравоохранения предостерегают от «безрассудства». Они опасаются нового взрыва болезни. «Опасность еще не устранена», – предупреждает министр здравоохранения Роберто Сперанца, призывая Италию проявлять осторожность; тот факт, что большинство регионов открылись, не означает, что они уже избежали опасностей пандемии. По его словам, люди должны действовать с максимальной осторожностью. «Если мы не хотим повернуть вспять прогресс последних нескольких недель», – добавил министр здравоохранения.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 08.02.21

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