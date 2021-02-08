Посольство Швеции в Минске не может избавиться от двух политизированных Кузнечиков

Посольство Швеции в Минске уже несколько месяцев не может избавиться от двух белорусов по фамилии Кузнечик. 11 сентября 2020 года отец и сын, Виталий и Владислав Кузнечики, забрались за изгородь шведского посольства. Им не разрешили просить убежища по политическим мотивам, но мужчины все равно спрыгнули во двор посольства и с тех пор там и живут.

Неоднократные просьбы сотрудников посольства уйти к результату не привели – Кузнечики заявляют, что покидать диппредставительство опасно для их жизни из-за критического отношения мужчин к белорусскому правительству.

В ноябре по этому делу выступила министр иностранных дел Швеции Анн Линде. Она заявила, что шведские власти ведут диалог с Кузнечиками, которые, по словам Линде, незаконно запрыгнули на территорию в посольства, но при этом «не могут безопасно выпрыгнуть из него». Но пока никаких подвижек в рении этого вопроса нет, сообщает портал swedinfo.ru.

Минск, Елена Васильева

Минск. Другие новости 08.02.21

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